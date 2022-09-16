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    James Rodriguez, Olympiakos'da

    Olympiakos, Marcelo'nun ardından bir başka yıldız oyuncu James Rodriguez'i de transfer etti.
    • 16.09.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 16:25
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    James Rodriguez, Olympiakos'da

    Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olympiakos, Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kadroya katıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

    James için bonservis bedeli ödenmedi

    Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, son olarak görev aldığı Katar ekibi El-Rayyan ile sözleşmesini fesheden Rodriguez için bonservis bedeli ödenmeyecek. Futbolcu, sezon sonuna kadar Olympiakos'ta görev alacak.

    James Rodriguez, Olympiakos da #1

    Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı

    Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerde forma giyen Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 86 maçta 24 gol kaydetti.

    James Rodriguez, Olympiakos da #2

    Yeniden beraber oynayacaklar

    Daha önce Marcelo'yu kadrosuna katan Olympiakos'da Brezilyalı oyuncunun ardından bir başka dünya starı daha transfer yapılmış oldu. James Rodriguez ve Marcelo, daha önce Real Madrid'de beraber forma giymişti.

    James Rodriguez, Olympiakos da #3


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