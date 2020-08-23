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    James Rodriguez'den Galatasaray'a olumsuz cevap

    James Rodriguez'den Galatasaray'a olumsuz cevap

    Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde transfer teklifi yaptığı Real Madridli James Rodrugiez, sarı-kırmızılı kulübe Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 13:39
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    James Rodriguez'den Galatasaray'a olumsuz cevap

    Galatasaray'ın Belhanda'nın yerine transfer etmek istediği James Rodriguez'den kötü haber geldi.

    İspanya'da Defansa Central'den Ruben Gomez'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıları seçenekleri arasında görmüyor.

    Habere göre Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek bir takımda oynamayı planlayan yıldız futbolcu, henüz Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyor.

    GERİ ADIM OLARAK GÖRÜYOR

    Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray'a gitmeyi 'kariyerinde ciddi bir geri adım' olarak gördüğü vurgulandı.

    James Rodriguez den Galatasaray a olumsuz cevap #1

    A.MADRİD YA DA M.UNİTED

    James Rodriguez'in, Atletico Madrid ya da Manchester United'a gitmek istediği ve iki takımda tekrar futbol yeteneklerini gösterebileceğini söylediği de ifade edildi.

    REAL MADRİD BONSERVİS BEDELİ İSTİYOR

    Öte yandan Real Madrid'in de tecrübeli oyuncuyu bonservis bedeli olmadan bırakmayı düşünmediği ve gelecek teklifleri beklediğini menajeri Jorge Mendes'e ilettiği belirtildi.

    1 GOL 2 ASİST

    2014'te 75 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 14 maçta oynayabilen James, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

    James Rodriguez den Galatasaray a olumsuz cevap #2

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