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- James Rodriguez'in sözleşmesindeki ilginç detay
James Rodriguez'in sözleşmesindeki ilginç detay
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 18:15
Son olarak Everton forması giyen James Rodriguez kariyerini Ortadoğu'da sürdürecek.
Rafael Benitez'in planları arasında yer bulamayan Kolombiyalı futbolcu 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Katar ekibi Al Rayyan'a transfer olmuştu. Kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayan James Rodriguez bir kulüp için bedelsiz bir şekilde Katar'dan ayrılabilir.
PSG İÇİN ÖZEL MADDE
AS gazetesinin haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla imzaladığı sözleşmeye bir madde dahil ettirdi. Buna göre James Rodriguez, Paris Saint-Germain'den teklif alması durumunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek. Ancak bu madde yalnızca PSG için geçerli olacak.
Fransız ekibinin Katarlı patronları, James Rodriguez'in performansını Katar'da yakından izleme fırsatı bulacak. Yıldız futbolcu PSG için ikna edici bir performans sergilemesi durumunda Fransız devi oyuncuyu kadrosuna katabilecek.