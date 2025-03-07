Japon ekibi Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun'un peşinde

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Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç takımı Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında sarı-lacivertli ekibi katılan Cenk Tosun, sürpriz bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi.

TEMASLARA BAŞLANILDI

Japonya'dan Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun ile ilgileniyor.

Sky'da yer alan habere göre, Japon ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu belirtildi.

MALİ ENGELLERİN AŞILMASI GEREKİYOR

Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona eriyor.

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan 33 yaşındaki forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayı 17 kez giydi.

1.4 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.