Jason Denayer için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası

Jason Denayer için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası

Lyon ile sözleşmesi sona eren Jason Denayer'in hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Galatasaray'da iki farklı dönem kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in İstanbul paylaşımı sonrası transfer dedikodularını da beraberinde geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ve Galatasaray'ın Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldığı belirtildi.

İstanbul'a geldi

Ayrıca Denayer'in İstanbul'a geldiğini belirten bir hikaye paylaşması da bu haberleri doğrular nitelikte.

İşte tecrübeli oyuncunun paylaşımı...

Galatasaray'da oynamıştı

Belçikalı stoper Denayer, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

26 yaşındaki stoper geçen sezon 15 lig maçında 1001 dakika görev alırken 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.