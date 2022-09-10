Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
389.199
0.65%
BTXN Coin
5.95
12.68%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Jason Denayer, takımsız kaldı

    Bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray forması giyen ve Fransa Lig 1 ekibi Lyon ile sözleşmesi sona eren Jason Denayer, takım bulamadı.
    • 10.09.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jason Denayer, takımsız kaldı

    Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve ardından Manchester City'den bonservisi ile Lyon'a transfer olan Jason Denayer, Süper Lig ekipleri ile görüşmek için İstanbul'a gelmiş olsa bile maaş konusunda anlaşamadı ve kendine hala kulüp bulamadı.

    Beşiktaş'a imza atmak üzereydi

    26 yaşındaki futbolcu bonservisine eline aldıktan sonra basında Galatasaray'ın Jason Denayer'e imza attırmak istediği haberleri çıksa da Fransız basını Denayer'in Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini yazdı. Ancak Denayer ile anlaşma sağlanamadı.

    Jason Denayer, takımsız kaldı #1

    Trabzonspor ile de görüştü

    İddialara göre geçtiğimiz sezon şampiyonu Trabzonspor ile de transfer görüşmesi yapan Belçikalı futbolcu yüksek maaş talep edince görüşmeler tıkandı. Belçikalı stoper ile görüşmeler sona erdikten sonra Denayer, Türkiye'den ayrıldı.

    Jason Denayer, takımsız kaldı #2

    Galatasaray ile şampiyonluklar yaşamıştı

    Galatasaray'da 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık forma giyen Jason Denayer Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.


    Fatih’te yaya geçidindeki feci kaza
    3. Sayfa

    Fatih’te yaya geçidindeki feci kaza

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
    Dünyadan futbol

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir