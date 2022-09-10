Jason Denayer, takımsız kaldı

Bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray forması giyen ve Fransa Lig 1 ekibi Lyon ile sözleşmesi sona eren Jason Denayer, takım bulamadı.

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve ardından Manchester City'den bonservisi ile Lyon'a transfer olan Jason Denayer, Süper Lig ekipleri ile görüşmek için İstanbul'a gelmiş olsa bile maaş konusunda anlaşamadı ve kendine hala kulüp bulamadı.

Beşiktaş'a imza atmak üzereydi

26 yaşındaki futbolcu bonservisine eline aldıktan sonra basında Galatasaray'ın Jason Denayer'e imza attırmak istediği haberleri çıksa da Fransız basını Denayer'in Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini yazdı. Ancak Denayer ile anlaşma sağlanamadı.

Trabzonspor ile de görüştü

İddialara göre geçtiğimiz sezon şampiyonu Trabzonspor ile de transfer görüşmesi yapan Belçikalı futbolcu yüksek maaş talep edince görüşmeler tıkandı. Belçikalı stoper ile görüşmeler sona erdikten sonra Denayer, Türkiye'den ayrıldı.

Galatasaray ile şampiyonluklar yaşamıştı

Galatasaray'da 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık forma giyen Jason Denayer Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.