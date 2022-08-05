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    Jason Denayer'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi

    Fransa ekiplerinden Lyon’la sözleşmesi biten Jason Denayer, Galatasaray ve Beşiktaş’la görüşmüş ancak anlaşmaya varamamıştı. Belçikalı oyuncuya Suudi Arabistan'dan iki teklif geldi.
    • 05.08.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 13:11
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    Jason Denayer'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi

    Türk takımlarıyla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamamayan Jason Denayer’in İtalya ekibi Torino ile sözleşme imzalaması bekleniyordu. Bilinmeyen bir nedenden dolayı Denayer'in Çizme'ye transferi yattı.

    Foot Mercato’un haberine göre; 27 yaşındaki deneyimli stoperin Suudi Arabistan'dan dikkat çekici bir teklif aldığını duyurdu.

    Jason Denayer e Suudi Arabistan dan teklif geldi #1

    4 yıllık sözleşme teklifi geldi

    Günümüz itibarıyla kulüpsüz statüsünde bulunan Denayer’e teklif sunan kulüplerin Al Ettifaq ile Al Nassr olduğu bildirildi. Haberde Al Ettifaq'ın 4 yıllık bir sözleşme önerdiği bilgisi paylaşıldı.

    Geçtiğimiz dönemde Galatasaray forması da giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon forması ile 19 maçta 3 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

    Jason Denayer e Suudi Arabistan dan teklif geldi #2

    Jason Denayer e Suudi Arabistan dan teklif geldi #3


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