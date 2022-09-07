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- Jean Evrard Kouassi, Fatih Karagümrük'te
Jean Evrard Kouassi, Fatih Karagümrük'te
- 07.09.2022 - 16:43
- Güncelleme : 07.09.2022 - 16:56
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e kiralık olarak giden Jean Evrard Kouassi'nin transfer şartlarını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ün 27 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli olaran 700 bin euro ödeyeceği belirtildi. Trabzonspor ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus olduğunu açıkladı.
İşte bordo-mavili takımdan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Fatih Karagümrük A.Ş., Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak 700.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 300.000.-EUR + KDV de şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktır.
Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacakları ise Kulübümüz tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur."