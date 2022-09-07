Jean Evrard Kouassi, Fatih Karagümrük'te

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'nin kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e kiralık olarak giden Jean Evrard Kouassi'nin transfer şartlarını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ün 27 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli olaran 700 bin euro ödeyeceği belirtildi. Trabzonspor ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus olduğunu açıkladı.





İşte bordo-mavili takımdan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Fatih Karagümrük A.Ş., Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak 700.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 300.000.-EUR + KDV de şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktır.

Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacakları ise Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."