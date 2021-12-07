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    Jean Evrard Kouassi, Türkiye'de

    Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Jean Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi. Fildişili oyuncu, bu gece Trabzon'a gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 17:56
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    Jean Evrard Kouassi, Türkiye'de

    Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Jean Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi. Fildişili oyuncu, bu gece Trabzon'a gidecek.

    Gervinho'nun sakatlığı nedeniyle o bölgeye bir takviye planlayan Trabzonspor, son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan FC'nin formasını giyen Kouassi'yi listesine eklemişti.

    Jean Evrard Kouassi, Türkiye de #1

    PRENSİPTE ANLAŞILDI

    Sonrasında Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 31 Aralık 2021'de Wuhan Zall ile sözleşmesi sona erecek olan Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.

    27 yaşındaki kanat oyuncusu, son sezonunda 13 maçta 5 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

    Trabzonspor'un anlaştığı futbolcu Jean Evrard Kouassi - İZLE

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