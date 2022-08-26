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    Jean-Philippe Gbamin Trabzon'da

    Trabzonspor'un İngiltere’nin Everton takımından kadrosuna kattığı Jean-Philippe Gbamin, kente geldi.
    • 26.08.2022 - 03:23
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    Jean-Philippe Gbamin Trabzon'da

    İlk olarak İstanbul’a gelen oyuncu daha sonra gece 01.00 sıralarında Trabzon havaalanına geldi.

    Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Jean-Philippe Gbamin Trabzon da #1

    "Çok mutlu ve heyecanlıyım"

    İHA'nın aktardığına göre; Trabzonspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Çok mutluyum ve çok heyecanlayım. Şampiyonlar ligi olmadı ama UEFA Avrupa Lig’inde de oynamak çok önemli. Kulüp için ve taraftarlar için elimizden geleni yapacağız. Yeni takımımda başlamak için sabırsızlanıyorum. Dün televizyondan izledim karşılaşmayı taraftarları ve sahayı televizyondan gördüm. Onları fiziken yan yana görmek içinde sabırsızlanıyorum." diyen oyuncu "Bize her yer Trabzon" diyerek sözlerini tamamladı.

    Kiralık sözleşme imzalayacak

    Fildişi Sahilli oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan kiralık sözleşmesine imza atması bekleniyor.

    Jean-Philippe Gbamin Trabzon da #2


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