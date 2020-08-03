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    Jean-Ricner Bellegarde, G.Saray'ın listesinde

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde ile ilgilendiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 09:44
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    Jean-Ricner Bellegarde, G.Saray'ın listesinde

    Koronavirüs salgınının ardından ligin yeniden başlamasıyla birlikte üst üste kötü sonuçlar alan  ve sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    BELLEGARDE'Yİ İSTİYOR

    Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor.

    Jean-Ricner Bellegarde, G.Saray'ın listesinde #1

    FİORENTİNA DA İLGİLENİYOR

    Söz konusu haberde, Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.

    30 MAÇTA GÖREV ALDI

    22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Bellegarde'nin kulübüyle olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

    Jean-Ricner Bellegarde, G.Saray'ın listesinde #2

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