Jean-Ricner Bellegarde, G.Saray'ın listesinde

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde ile ilgilendiği öğrenildi.

Koronavirüs salgınının ardından ligin yeniden başlamasıyla birlikte üst üste kötü sonuçlar alan ve sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

BELLEGARDE'Yİ İSTİYOR

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor.

FİORENTİNA DA İLGİLENİYOR

Söz konusu haberde, Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.

30 MAÇTA GÖREV ALDI

22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Bellegarde'nin kulübüyle olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.