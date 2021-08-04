- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Jeffrey Bruma Kasımpaşa'da
Jeffrey Bruma Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, Almanya Bundesliga'da forma giyen Hollandalı stoper Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 14:19
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa yeni bir transferi daha açıkladı.
İstanbul ekibi, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı stoper Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg´da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul´da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.