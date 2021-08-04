Jeffrey Bruma Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Almanya Bundesliga'da forma giyen Hollandalı stoper Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa yeni bir transferi daha açıkladı.

İstanbul ekibi, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı stoper Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg´da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul´da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.