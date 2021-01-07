- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Jeremain Lens Arap kulüpleriyle görüşüyor
Jeremain Lens Arap kulüpleriyle görüşüyor
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve yıllık 1 milyon 950 bin euro kazanan Jeremain Lens, Araplarla anlaşırsa takımdan ayrılacak.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 13:25
- Güncelleme : 07.01.2021 - 13:33
Sezon başında Mirin, Douglas ve Boyd ile birlikte kadro dışı bırakılan ve Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden Jeremain Lens, bu kez takımdan ayrılabilir.
Ortaçizgi'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde ülkesine giden ve orada bir takım transfer görüşmelerinde bulunan 33 yaşındaki futbolcuya talip çıktı.
İsmi henüz öğrenilemeyen bir Arap kulübünün Hollandalı futbolcuyla ilgilendiği ve transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.
1 MİLYON 950 BİN EURO KAZANIYOR
Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 950 bin euro kazanan Lens'in, siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.