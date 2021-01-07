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    Jeremain Lens Arap kulüpleriyle görüşüyor

    Jeremain Lens Arap kulüpleriyle görüşüyor

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve yıllık 1 milyon 950 bin euro kazanan Jeremain Lens, Araplarla anlaşırsa takımdan ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 13:33
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    Sezon başında Mirin, Douglas ve Boyd ile birlikte kadro dışı bırakılan ve Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden Jeremain Lens, bu kez takımdan ayrılabilir.

    Ortaçizgi'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde ülkesine giden ve orada bir takım transfer görüşmelerinde bulunan 33 yaşındaki futbolcuya talip çıktı.

    İsmi henüz öğrenilemeyen bir Arap kulübünün Hollandalı futbolcuyla ilgilendiği ve transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

    1 MİLYON 950 BİN EURO KAZANIYOR

    Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 950 bin euro kazanan Lens'in, siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Jeremain Lens Arap kulüpleriyle görüşüyor #1

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