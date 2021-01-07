Jeremain Lens Arap kulüpleriyle görüşüyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve yıllık 1 milyon 950 bin euro kazanan Jeremain Lens, Araplarla anlaşırsa takımdan ayrılacak.

Sezon başında Mirin, Douglas ve Boyd ile birlikte kadro dışı bırakılan ve Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden Jeremain Lens, bu kez takımdan ayrılabilir.

Ortaçizgi'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde ülkesine giden ve orada bir takım transfer görüşmelerinde bulunan 33 yaşındaki futbolcuya talip çıktı.

İsmi henüz öğrenilemeyen bir Arap kulübünün Hollandalı futbolcuyla ilgilendiği ve transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

1 MİLYON 950 BİN EURO KAZANIYOR

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 950 bin euro kazanan Lens'in, siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.