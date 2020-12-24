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    Jeremain Lens, Denizlispor'u reddetti

    Jeremain Lens, Denizlispor'u reddetti

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Denizlispor'un transfer teklifini, "İstanbul dışına çıkmam" diyerek reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 10:34
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:52
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    Beşiktaş'ın Sunderland'den transfer ettiği Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

    Başka bir takıma gitmeyi de istemeyince yönetim tarafından kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki futbolcuya, Süper Lig'den talip çıktı.

    Jeremain Lens, Denizlispor u reddetti #1

    "İSTANBUL DIŞINA ADIM ATMAM"

    Asist Analiz'in haberine göre; 18. sırada yer alan ve yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Horozlar'ın, Lens'in menajerine ve Beşiktaş Kulübü'ne teklifte bulunduğu ancak tecrübeli oyuncunun Denizli ekibini reddettiği öğrenildi.

    Lens'in “İstanbul’un dışına adım atmam. Eğer İstanbul’dan bir takım isterse değerlendiririm.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Jeremain Lens, Denizlispor u reddetti #2

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