Jeremain Lens, Fatih Karagümrük'te

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Beşiktaş'tan ayrılmamak için aylardır direnen Jeremain Lens, ara transfer döneminin son gününde inadını kırdı.

Hollandalı futbolcu, Süper Lig'in 8. sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e kiralandı.

İstanbul ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun maaşında büyük fedakarlık yaptığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu şekilde:

"Takımımız, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı.

Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi.

Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla ilk kez ülke dışına çıkan Lens, performansıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland’e transfer oldu. 2016’da Fenerbahçe ile Türkiye’ye gelen Lens, 2018’de Beşiktaş’a transfer oldu.

Lens’in kariyerinde Hollanda Ligi Şampiyonluğu, Hollanda Kupası, Hollanda Süper Kupası (2), Ukrayna Ligi Şampiyonluğu ve Ukrayna Kupası (2) bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübeleri bulunan Lens, Hollanda Milli Takımı’nda 34 maçta 8 gole imza attı ve Dünya Kupası oynadı.

2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Jeremain Lens’e Karagümrük forması altında başarılar dileriz.

"LENS MAAŞINDA BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"

Transferde bize hiçbir zorluk çıkarmayan ve yardımcı olan Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye ve kadromuza katılmak için maaşında büyük fedakarlık yapan Jeremain Lens’e teşekkür ederiz."

