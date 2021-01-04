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    Jeremain Lens, Feyenoord'la görüşüyor

    Geçtiğimiz günlerde ülkesine giden Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Feyenoord'la temas halinde.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 17:31
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    Jeremain Lens, Feyenoord'la görüşüyor

    Beşiktaş'a kadro dışı bırakılan ve yeni bir takım bulması beklenen Jeremain Lens'e talip çıktı.

    Feyenoord, Hollandalı kanat oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Hollanda medyasındaki habere göre; Hollandalılar oyuncuyla görüşmelere başladı.

    BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

    Beşiktaş'ın, Lens'in başka bir takımla anlaşması durumunda, 33 yaşındaki futbolcuya kolaylık sağlayacağı biliniyor.

    Siyah-beyazlı kulüpte 102 maçta forma giyen Lens, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.

    Jeremain Lens, Feyenoord la görüşüyor #1

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