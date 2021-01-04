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- Jeremain Lens, Feyenoord'la görüşüyor
Jeremain Lens, Feyenoord'la görüşüyor
Geçtiğimiz günlerde ülkesine giden Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Feyenoord'la temas halinde.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 17:24
- Güncelleme : 04.01.2021 - 17:31
Beşiktaş'a kadro dışı bırakılan ve yeni bir takım bulması beklenen Jeremain Lens'e talip çıktı.
Feyenoord, Hollandalı kanat oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Hollanda medyasındaki habere göre; Hollandalılar oyuncuyla görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Beşiktaş'ın, Lens'in başka bir takımla anlaşması durumunda, 33 yaşındaki futbolcuya kolaylık sağlayacağı biliniyor.
Siyah-beyazlı kulüpte 102 maçta forma giyen Lens, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.