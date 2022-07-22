Jeremain Lens, Serie C ekibi Vis Pesaro ile görüşüyor

Serie C ekibi Vis Pesaro, Beşiktaş'a veda eden Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor. Taraflar arasındaki görüşme tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak hiçbir şekilde verimli olamayan Jeremain Lens, sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüp aramaya devam ediyor.

Menajeri aracılığıyla birçok Avrupa takımına önerilen ancak ret cevabı alan Hollandalı oyuncuya sonunda talip çıktı.

İtalya Serie C ekibi Vis Pesaro ile görüşmelere başlayan 34 yaşındaki futbolcunun Çizme ekibine gitmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

"Futbol oynamayı çok istiyorum"

Son sezonlarda Beşiktaş'ta sürekli kadro dışı kalan Jeremain Lens, mart ayında yaptığı açıklamada,"Beşiktaş'tan iyi maaş kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın yüzde on daha azına oynama düşüncesine olumsuz bakıyordum. Şimdi bu düşüncem değişti. kişisel antrenörle, kulüpte antrenman yapıyorum ama bu çok fazla bir şekilde olan bir durum değil. Hala profesyonel bir futbolcuyum ama futbol oynayamıyorum. Tekrar futbol oynamayı çok istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.