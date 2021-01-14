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- Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a teklif
Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a teklif
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, bu sezonki tüm parasının (1.9 milyon euro) verilmesi halinde takımdan ayrılacağını yönetime iletti.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 11:45
- Güncelleme : 14.01.2021 - 11:50
Sunderland'den 4 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens, takımdan ayrılmak istemeyince kadro dışı bırakılmıştı.
Siyah-beyazlılardan yıllık 1.9 milyon euro maaş alan Hollandalı futbolcu, yönetime yeni bir teklif sundu.
'PARAMI VERİN GİDEYİM' TEKLİFİ
Bir süredir Hollandalı ve Arap takımlarıyla görüşme halinde olan 32 yaşındaki futbolcunun yönetime, bu sezonki tüm parasını alıp ayrılmayı önerdiği kaydedildi.
Yönetimin bu teklifi değerlendirme kararı aldığı ve kısa süre içerisinde oyuncuya cevap vereceği öğrenildi.
Lens'in, Beşiktaş ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.