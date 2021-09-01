Jerome Boateng, Lyon'da

Ol. Lyon, Bayern Münih'ten ayrılan Jerome Boateng ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligue 1 ekibi Lyon, tecrübeli savunma oyuncusu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

ADI FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’LA ANILMIŞTI

Jerome Boateng'in adı geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarla anılmıştı.

Alman yıldız 10 yıl forma giydiği Bayern Münih ile sözleşme uzatmamıştı.