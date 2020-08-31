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Jesse Sekidika Göztepe'nin hedefinde
Galatasaray'ın kadroda şans vermediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya, İzmir ekibi Göztepe talip oldu.
- Haber Merkezi
- 31.08.2020 - 11:20
Dış transferde ileri uca Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi transfer ederek yeni bir görünüme kavuşan Göztepe, bir hücumcu daha almak için temaslara başladı.
Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'ın kadroda değerlendirmediği Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı bünyesine katmayı planlıyor.
FUTBOLCU OLUMLU BAKIYOR
Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen 24 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan Göz-Göz yönetimi, İstanbul ekibine teklifini iletti.
Nijeryalı futbolcunun da Falcao ve Diagne'nin bulunduğu Galatasaray kadrosunda şans bulamayacağını düşündüğü için Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, hafta içinde daha somut adımlar atarak transferi belirli bir noktaya getirmeyi planlıyor.