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Jesse Sekidika, Konyaspor'a kiralanacak
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 14:08
Takıma geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Jesse Sekidika'nın geleceği belli oluyor...
KONYASPOR YİNE DEVREDE
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon da sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor.
Bu anlamda yeşil-beyazlı ekibin Sekidika'yı yeniden kiralamak için harekete geçeceği bilgisine ulaşıldı. Önümüzdeki günlerde transfer için görüşme yapılması bekleniyor.