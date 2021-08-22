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    Jesse Sekidika, Konyaspor'a kiralanacak

    Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 14:08
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    Jesse Sekidika, Konyaspor'a kiralanacak

    Takıma geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Jesse Sekidika'nın geleceği belli oluyor...

    KONYASPOR YİNE DEVREDE

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon da sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor.

    Bu anlamda yeşil-beyazlı ekibin Sekidika'yı yeniden kiralamak için harekete geçeceği bilgisine ulaşıldı. Önümüzdeki günlerde transfer için görüşme yapılması bekleniyor.

    Jesse Sekidika, Konyaspor a kiralanacak #1

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