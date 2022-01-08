Jessica Çarmıklı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda

Sarı-lacivertli kulüp, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın, 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak takımda yer alacağını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda menajerlik görevine getirilen Jessica Çarmıklı, yeşil zemin üzerinde de sarı lacivertli formayı terletecek.

RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacak." ifadelerine yer verildi.

Jessica, 6 numaralı formayı giyecek. Jessica Çarmıklı'nın savunma merkezli ön libero pozisyonunda oynaması bekleniyor.