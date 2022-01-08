Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
593.273
-0.62%
BTXN Coin
35.26
8.25%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Jessica Çarmıklı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda

    Sarı-lacivertli kulüp, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın, 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak takımda yer alacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jessica Çarmıklı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda

    Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda menajerlik görevine getirilen Jessica Çarmıklı, yeşil zemin üzerinde de sarı lacivertli formayı terletecek.

    RESMİ AÇIKLAMA

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacak." ifadelerine yer verildi.

    Jessica, 6 numaralı formayı giyecek. Jessica Çarmıklı'nın savunma merkezli ön libero pozisyonunda oynaması bekleniyor.

    Jessica Çarmıklı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı nda #1

    Jessica Çarmıklı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı nda #2


    Görüş Bildir