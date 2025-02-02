Jhon Arias, Fluminenses ile sözleşme tazeledi

Haber Merkezi
Fluminense, Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı takımda tutuyor.
Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Arias ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Arias'ın adı yaz transfer döneminde ve ara transferin başlamasıyla birlikte kış döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
196 MAÇTA 43 GOL 42 ASİST
2021 yılından bu yana Fluminense forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu, Brezilya temsilcisinde 196 maça çıktı ve 43 gol, 42 asistlik performans ortaya koydu.
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