Jimmy Durmaz 1 yıllığına Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray'da Avrupa vedasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Takımdan gönderilmesi planlanan isimlerle görüşmeler yapılırken, Jimmy Durmaz, Karagümrük ile anlaştı.

1 YILLIĞINA KARAGÜMRÜK'TE

Lige iyi bir başlangıç yapan yeni ekiplerden Karagümrük, Türk asıllı İsveç Milli Takımı'nda oynayan oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

GALATASARAY'DA 6. AYRILIK

Jimmy Durmaz, bonservisi Galatasaray'da olup, bu transfer döneminde ayrılan 6. oyuncu olacak.

Daha önce Maicon, Adem Büyük, Mariano, Yuto Nagatomo ve Yunus Akgün takıma veda etmişti.