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    Jimmy Durmaz 1 yıllığına Fatih Karagümrük'te

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 17:27
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    Jimmy Durmaz 1 yıllığına Fatih Karagümrük'te

    Galatasaray'da Avrupa vedasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Takımdan gönderilmesi planlanan isimlerle görüşmeler yapılırken, Jimmy Durmaz, Karagümrük ile anlaştı.

    1 YILLIĞINA KARAGÜMRÜK'TE

    Lige iyi bir başlangıç yapan yeni ekiplerden Karagümrük, Türk asıllı İsveç Milli Takımı'nda oynayan oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.

    Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

    Jimmy Durmaz 1 yıllığına Fatih Karagümrük te #1

    GALATASARAY'DA 6. AYRILIK

    Jimmy Durmaz, bonservisi Galatasaray'da olup, bu transfer döneminde ayrılan 6. oyuncu olacak.

    Daha önce Maicon, Adem Büyük, Mariano, Yuto Nagatomo ve Yunus Akgün takıma veda etmişti.

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