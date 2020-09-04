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- Jimmy Durmaz'a 3 takım talip oldu
Jimmy Durmaz'a 3 takım talip oldu
Sarı-kırmızılı takımın 31 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz'u Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Rizespor ve Denizlispor listesine aldı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2020 - 13:57
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planları arasında yer almayan Jimmy Durmaz'a 3 talip çıktı.
GALATASARAY İZİN VERECEK
Geçen sezon bekleneni veremeyen İsveçli oyuncu için Göztepe, Denizlispor ve Rizespor'un devrede olduğu öğrenildi.
3 takımın da hem sarı kırmızılılar hem de oyuncuyla görüşme yaptığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki oyuncunun anlaşma sağlaması durumunda zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.
2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz takımda kalırsa 7 milyon TL kazanacak