Dolar
7.4476
0.2004%
Euro
8.8215
0.0941%
Altın
1938.9
0.42%
Borsa
1081.8
0.5072%
G. Altın
464.136
0.6219%
Bitcoin
77855.26
-4.5763%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Jimmy Durmaz'a 3 takım talip oldu

    Sarı-kırmızılı takımın 31 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz'u Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Rizespor ve Denizlispor listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 13:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Jimmy Durmaz'a 3 takım talip oldu

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planları arasında yer almayan Jimmy Durmaz'a 3 talip çıktı.

    GALATASARAY İZİN VERECEK

    Geçen sezon bekleneni veremeyen İsveçli oyuncu için Göztepe, Denizlispor ve Rizespor'un devrede olduğu öğrenildi.

    3 takımın da hem sarı kırmızılılar hem de oyuncuyla görüşme yaptığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki oyuncunun anlaşma sağlaması durumunda zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

    2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz takımda kalırsa 7 milyon TL kazanacak

    Jimmy Durmaz a 3 takım talip oldu #1

    Görüş Bildir