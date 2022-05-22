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    Joachim Löw: Tekrar bir kulüp çalıştırmak istiyorum

    Fenerbahçe, Süper Lig'de teknik direktörlük konusunda sıkıntı yaşarken gündeminde olan Joachim Löw, geleceğiyle ailgili açıklamalarda bulundu.
    • 22.05.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 13:15
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    Joachim Löw: Tekrar bir kulüp çalıştırmak istiyorum

    Süper Lig'de Vitor Pereira ile sezona başlayıp İsmail Kartal ile yoluna devam eden Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olmak için şimdiden çalışmalarına başladı.

    Diğer yandan  Ali Koç'un ekibi sık sık teknik direktörlük haberleriyle manşetlere konu olurken sarı-lacivertli ekibin uzun süredir ilgilendiği Joachim Löw, Sky Almanya'ya açıklamarda bulundu.

    Joachim Löw: Tekrar bir kulüp çalıştırmak istiyorum #1

    "Tekrar bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum"

    Löw, kendi geleceği ile ilgili sorulan soruya "İsteğim var. ama şu anda somut bir şey yok. Bazı soran veya teklif gönderen kulüpler var. Bunlarla önümüzdeki haftalarda ilgileneceğim. Henüz bir kararım yok. Tekrar bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Bu hoşuma gidecek bir iş olur" cevabını verdi.

    Joachim Löw: Tekrar bir kulüp çalıştırmak istiyorum #2


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