Euro
9.9131
-0.1%
Dolar
8.3458
-0.03%
Altın
486.48
-0.05%
Borsa
1.4
0%
Bitcoin
322.510
-5.18%
EXEN Coin
23.14
-5.82%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Joan Laporta: Messi konusu olumlu seyrediyor

    Barcelona Başkanı Joan Laporta, henüz sözleşmesi yenilenmeyen Messi hakkında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joan Laporta: Messi konusu olumlu seyrediyor

    Barcelona Başkanı Joan Laporta, kaptan Lionel Messi'nin kontratı hakkında konuştu.

    "MESSI KONUSU OLUMLU SEYREDİYOR"

    Laporta, "Messi konusu, ilerlemesi gerektiği gibi ilerliyor. Henüz tam olarak çözülmedi ama hepimizin umduğu gibi olumlu seyrediyor. Messi'nin bizimle devam etmesi için kulübün imkanları dahilinde elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Joan Laporta: Messi konusu olumlu seyrediyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir