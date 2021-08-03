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- Joan Laporta: Messi konusu olumlu seyrediyor
Joan Laporta: Messi konusu olumlu seyrediyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, henüz sözleşmesi yenilenmeyen Messi hakkında açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 09:21
- Güncelleme : 03.08.2021 - 09:45
Barcelona Başkanı Joan Laporta, kaptan Lionel Messi'nin kontratı hakkında konuştu.
"MESSI KONUSU OLUMLU SEYREDİYOR"
Laporta, "Messi konusu, ilerlemesi gerektiği gibi ilerliyor. Henüz tam olarak çözülmedi ama hepimizin umduğu gibi olumlu seyrediyor. Messi'nin bizimle devam etmesi için kulübün imkanları dahilinde elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.