Joao Cancelo 2027'ye kadar City'de

Manchester City, Portekizli oyuncusu Joao Cancelo'nun sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Premier Lig ekibi Manchester City, Joao Cancelo'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Bu anlaşmayla birlikte Cancelo'nun kontratı 2027'de sona erecek.

İmza sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen Cancelo, "Manchester City'deki oyuncular en üst seviye çıkabilmek için her şeye sahip" dedi.

2019'DA TRANSFER OLMUŞTU

27 yaşındaki oyuncu 2019'da Juventus'tan Gök Mavilere transfer olmuştu.

Bu sezon Premier Lig'de 30 maça çıkan Cancelo, 3 gol ve 8 asist üretti. Cancelo, Portekiz formasını 31 kez terletti.