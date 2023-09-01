Barcelona, Joao Felix'i renklerine bağladı
ensonhaber.com

Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Joao Felix, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Chelsea'ye kiralanan Joao Felix şimdi de Barcelona'nın yolunu tuttu.

Bir yıllığına Barcelona'da

Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı aktarıldı.

Barcelona, Joao Felix'i renklerine bağladı

Atletico Madrid 127.2 milyon euro ödedi

Joao Felix, 2019-20 sezonu başında Benfica'dan 127.2 milyon euro gibi astronomik bir bedele edilmişti.

Chelsea, Portekizli futbolcunun yarım sezonluk kiralama bedeli olarak Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödemişti.