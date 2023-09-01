Barcelona, Joao Felix'i renklerine bağladı Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Joao Felix'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

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Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Joao Felix, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Chelsea'ye kiralanan Joao Felix şimdi de Barcelona'nın yolunu tuttu.

Bir yıllığına Barcelona'da

Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı aktarıldı.

Atletico Madrid 127.2 milyon euro ödedi

Joao Felix, 2019-20 sezonu başında Benfica'dan 127.2 milyon euro gibi astronomik bir bedele transfer edilmişti.

Chelsea, Portekizli futbolcunun yarım sezonluk kiralama bedeli olarak Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödemişti.