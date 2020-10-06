Joao Mario, Sporting Lizbon'da

Portekizli milli futbolcu Joao Mario, altyapısından çıktığı Sporting Lizbon'a geri döndü.

Inter'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario, Sporting Lizbon için sağlık kontrollerine girmek üzere Portekiz'e gitti.

2019-2020 sezonunda Lokomotiv Moskova'ya kiralanan oyuncu, altyapısından çıktığı kulübe kiralık olarak döndü.

OPSİYON YOK

Satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Portekizli futbolcunun maaşının üçte birini Sporting Lizbon öderken, kalan kısmını Inter ödemeye devam edecek.

Bu durumda Sporting, Joao Mario için yaklaşık 1 milyon euro maaş ödemesi yapacak.

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 22 resmi maçta forma giyerken, takımı Lokomotiv Moskova'ya 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.