Joao Novais, Alanyaspor'a geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, Joao Novais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Bataeh takımından transfer edilen 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Novais için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şunları dedi:

Novais yuvaya geri döndü. Oynadığı dönemde takımımıza çok katkı sağlamıştı. Hem futbolculuğuyla, hem de beyefendi kişiliğiyle hepimizin gönlünde taht kurmuştu. Taraftarlar için de öyleydi. Onun için Novais bizim için özel bir futbolcu. Takımımıza çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisi de burayı çok seviyor. Bu da bizim için çok önemli. Bazı fedakarlıklar yaparak buraya geldiğini biliyorum. Alanyaspor'un önemini bilen bir futbolcu. Biz de onun değerini biliyoruz. İki yıllık anlaşmamız var.