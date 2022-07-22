Joao Pedro Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari kulübünden golcü oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao’nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."

Hayal kırıklığı yaşatan Berisha'nın yerine alındı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği Mergim Berisha sadece 4 gol atabilmiş, Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte verilen şansı da kullanamamıştı.

Alman oyuncu özellikle hazırlık kampında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatırken, menajeri aracılığıyla kendisinden takım bulması istenmişti.