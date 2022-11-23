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    Joao Pedro için Sampdoria iddiası

    Fenerbahçe'de durumu belirsizliğini koruyan Joao Pedro için Sampdoria'nın harekete geçtiği öğrenildi.
    • 23.11.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 12:59
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    Joao Pedro için Sampdoria iddiası

    Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun durumu belirsizliğini koruyor. Büyük umutlarla alınan ancak henüz beklenilen katkıyı veremeyen İtalyan futbolcu hakkında net karar verilemedi.

    Çizme basınında, 30 yaşındaki forvet için haberler çıkmaya da devam ediyor. Son olarak Sampdoria'nın, Pedro için harekete geçeceği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Pedro hakkındaki kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı. Portekizli çalıştırıcının kararına göre teklifler değerlendirilecek.

    Joao Pedro, Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giydi. Sadece 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde katkı verdi. Bu maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Diğer 9 karşılaşmada etkisiz kaldı. Son Giresunspor maçında ise ikinci sarı karttan atılarak oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçtan yenilgiyle ayrıldı.

    Joao Pedro için Sampdoria iddiası #1

    Kalıp kendisini ispat etmek istiyor

    Fenerbahçe'de kalitesini şu ana kadar gösteremeyen Joao Pedro, takımda kalmayı planlıyor.

    30 yaşındaki futbolcu, "Ben kolay kolay pes etmem. Sonuna kadar mücadele edeceğim." diyerek kendini Dünya Kupası sonrası için motive ediyor.

    Kulübe bağlarını her fırsatta gösteriyor. Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği maçtan bir kareyi sosyal medya hesabından yükleyerek bu karşılaşmada 2 gol atan Enner Valencia'yı tebrik etti.

    Joao Pedro için Sampdoria iddiası #2


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