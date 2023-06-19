Joao Pedro'yu Internacional istiyor Enner Valencia'yı kadrosuna katan Brezilya ekibi Internacional, şimdi de Joao Pedro'ya talip oldu.

Sezon başında yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagliari'den alınan Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılabilir.

Fenerbahçe, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Pedro'ya gelen teklifleri değerlendirecek.

Brezilya'dan teklif geldi

Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya, ülkesindeki Salernitana Kulübü'nün ardından bu kez de Enner Valencia'yı alan Brezilya ekibi Internacional'in talip olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 28 karşılaşmaya çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.