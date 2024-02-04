Joe Worrall, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall’ın transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde 2. transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, transfer döneminin ilk günlerinde Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u bedelsiz bir şekilde renklerine bağlamıştı.

Beşiktaş, Svensson'un ardından savunma bölgesine bir takviye daha yapıyor.

Kiralık olarak kadroya katılacak

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

İstanbul'a gelecek

Beşiktaş ile Nottingham Forest arasında yapılan kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Beşiktaş, Worrall için kararını sezon sonunda verecek.

Joe Worrall'ın Beşiktaş için akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Piyasa değeri 12 milyon euro

12 milyon euro piyasa değerine sahip olan stoper, 2019 yılından bu yana Nottingham Forest formasını giyiyor.

İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Worrall, bu sezon 9 resmi maçta forma giydi.