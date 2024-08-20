Joe Worrall'ın yeni takımı belli oluyor

Haber Merkezi
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nottingham Forest oyuncusu Joe Worrall, Burnley yolunda.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Championship ekibi Burnley, tecrübeli stoper Joe Worrall'ı kadrosuna katmak istiyor.
Burnley, 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Nottingham Forest ile resmi görüşmelere başladı ve transfer dönemi bitmeden bu transferi tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.
WORRALL, BURNLEY'E SICAK BAKIYOR
27 yaşındaki İngiliz futbolcunun da Burnley'e transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Worrall, siyah-beyazlılarla 9 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
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