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Joe Worrall'ın yeni takımı belli oluyor

Joe Worrall'ın yeni takımı belli oluyor Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Joe Worrall, Burnley'e transfer olmaya hazırlanıyor. Nottingham Forest ile görüşmeler başladı.