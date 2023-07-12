Joelson Fernandes, Hatayspor'a imzayı attı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna yönetimde hazırlanan Hatayspor'da, güçlü bir kadro kurmak adına çalışmaları devam ediyor.

Güney ekibi, 20 yaşındaki genç futbolcu Joelson Fernandes'i renklerine bağladığını duyurdu.

"Formamızla sonsuz başarılar diliyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Sporting Lizbon ve Basel kulüplerinde forma giyen Portekiz Ümit Milli Takımı oyuncusu Fernandes ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Joelson Fernandes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Fernandes'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.