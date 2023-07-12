Joelson Fernandes, Hatayspor'a imzayı attı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, kanat oyuncusu Joelson Fernandes'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Volkan Demirel yönetimde hazırlanan Hatayspor'da, güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmaları devam ediyor.

Güney ekibi, 20 yaşındaki genç futbolcu Joelson Fernandes'i renklerine bağladığını duyurdu.

"Formamızla sonsuz başarılar diliyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Sporting Lizbon ve Basel kulüplerinde forma giyen Portekiz Ümit Milli Takımı oyuncusu Fernandes ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: