Jönsson: Beşiktaş'ta oynamak R.Madrid'e gitmek gibi

Konyaspor'dan ayrılan Jens Jönsson, bir Danimarkalı futbolcu için Beşiktaş'a transfer olmanın kolay olmadığını söyledi.

Konyaspor'daki 4 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılan Jens Jönsson, önemli açıklamalarda bulundu.

"REAL MADRİD'DE OYNAMAK GİBİ"

Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için büyük bir adım olacağını kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Bir Danimarkalı oyuncunun Beşiktaş'ta ya da ülkenin büyük takımlarından birinde oynaması kolay değil. Real Madrid'de oynamak gibi. Kendime saygım var ancak bu saatten sonra, Real Madrid beni isteyen takım olmayacak, bu kesin" dedi.

"SERGEN YALÇIN İLE İLİŞKİM İYİ"

Sergen Yalçın ile daha önce Konya'da çalıştığını da belirten Jönsson, "Sergen Yalçın ile iyi ilişkim var, birlikte çalıştık. Onu çok iyi tanıyorum. Şu anda bitmeyen çok lig var ve henüz kulüpler de tam olarak ne yapacaklarını bilmiyor. Ben 7 aydır görmediğim insanları görüp, önce tatil yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Konyaspor'da 32 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Danimarkalı ön libero, Türkiye kariyerinde 119 maça çıktı, 6 gol ve 3 asist yaptı.