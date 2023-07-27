Jordan Henderson, Steven Gerrard’ın takımı Al Ettifaq'a transfer oldu

İHA
İngiliz futbolcu Jordan Henderson, kariyerine Suudi Arabistan’da devam edecek. 33 yaşındaki oyuncunun transferi sonrası Liverpool, veda paylaşımı yaparken, teşekkürlerini iletti.
12 sezon formasını giydiği Kırmızılarla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol, 61 asiste imza atarken 8 kupa kazandı.
Liverpool'da önemli başarılar kazandı
2019-2020 sezonunda Premier Lig'de şampiyon olarak 30 yıllık hasreti sonlandıran Liverpool'un kadrosunda yer alan İngiliz oyuncu, takımıyla 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, teknik direktörlük görevine geçtiğimiz ay Steven Gerrard’ı getirmişti.