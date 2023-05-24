Jordi Alba sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak Barcelona, Jordi Alba'nın 2024'e kadar sürecek sözleşmesinin feshi için anlaşmaya varıldığını ve İspanyol oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Barcelona, takımın deneyimli oyuncularından Jordi Alba'nın sezon sonunda takıma veda edeceğini açıkladı.

Katalan devinden yapılan açıklamada, İspanyol sol bekin 2024'e kadar olan sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Barcelona, Alba'nın sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını kaydetti.

Barcelona'da 18 kupa kazandı

2012 yılında Valencia'dan transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, Barça ile sayısız başarılara imza attı.

Barcelona ile 458 resmi müsabakada görev alan Alba, 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Jordi Alba bu süreçte İspanyol temsilcisiyle 6 La Liga, 5 İspanya Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.