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    Jorge Jesus, Bruno Henrique'yi istiyor

    Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu Jorge Jesus'un kanat transferi konusunda ilk tercihi.
    • 06.06.2022 - 11:39
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    Jorge Jesus, Bruno Henrique'yi istiyor

    Yeni sezona yeni hocayla başlayacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.

    Sarı-lacivertlilerde göreve başlayan Jesus, uzun zamandır Fenerbahçe'yi yakından takip ediyordu.

    Kadro planlamasını hazırlayan Portekizli teknik adam, nokta transferler yapmak istiyor.

    Jorge Jesus, Bruno Henrique yi istiyor #1

    İlk hedef Bruno Henrique

    Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.

    Oyuncu Jorge Jesus'un kanat transferi konusunda ilk tercihi. Bruno Henrique tarafı da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

    Jorge Jesus, Bruno Henrique yi istiyor #2

    Çalımları dikkat çekiyor

    Henrique ile Jorge Jesus, Flamengo'da birlikte çalışmışlardı. Brezilyalı milli oyuncunun çalımları ve çabukluğu oldukça dikkat çekiyor.

    Jorge Jesus, Bruno Henrique yi istiyor #3


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