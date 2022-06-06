Jorge Jesus, Bruno Henrique'yi istiyor

Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu Jorge Jesus'un kanat transferi konusunda ilk tercihi.

Yeni sezona yeni hocayla başlayacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerde göreve başlayan Jesus, uzun zamandır Fenerbahçe'yi yakından takip ediyordu.

Kadro planlamasını hazırlayan Portekizli teknik adam, nokta transferler yapmak istiyor.

İlk hedef Bruno Henrique

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.

Oyuncu Jorge Jesus'un kanat transferi konusunda ilk tercihi. Bruno Henrique tarafı da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.





Çalımları dikkat çekiyor

Henrique ile Jorge Jesus, Flamengo'da birlikte çalışmışlardı. Brezilyalı milli oyuncunun çalımları ve çabukluğu oldukça dikkat çekiyor.



