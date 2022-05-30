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    Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

    Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

    Portekizli hocanın avukatı Luis Henrique, İstanbul’da Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı son görüşmede her konuda anlaşma sağladı. Jesus, en geç yarına kadar Türkiye’de olacak.
    • 30.05.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:16
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    Fenerbahçe’de aylardır herkesin birbirine sorduğu, “Yeni teknik direktör kim olacak?” sorusu sonunda yanıtını buldu. Ali Koç, Jorge Jesus ya da İsmail Kartal’ın yeni sezonda takımı çalıştıracağını, pazartesiye (bugün) kadar açıklama yapacaklarını söylemişti.

    Fanatik'in haberine göre; Ali Koç’un tercihi Jorge Jesus oldu. Tecrübeli teknik adamın avukatı Luis Henrigue, son görüşmeleri yapmak için hafta sonunu İstanbul’da geçirdi.

    Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul a geliyor #1

    Zico 'Fenerbahçe'ye git' dedi

    Yönetimle yapılan toplantıların ardından taraflar her konuda el sıkıştı. Zico’nun da “Mutlaka Fenerbahçe’ye git” dediği 67 yaşındaki çalıştırıcı, avukatı Henrique’den gelen ‘Anlaşma tamam’ mesajının ardından bavulunu topladı.

    Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul a geliyor #2

    İstanbul'a geliyor

    Jorge Jesus, bugün ya da yarın İstanbul’da olacak. Portekizli çalıştırıcıya, eşi Ivone ve oğlu Mauro’nun da eşlik edebileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe ile 1+1 senelik sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

    Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul a geliyor #3

    Ekibiyle toplamda 7.5 milyon euro kazanacak

    Sarı-lacivertlilerin, Jesus ve ekibine bonuslarla birlikte senede toplam 7.5 milyon euro (131 milyon TL) ödeyeceği belirtildi.

    Başarılı hoca, imzayı atar atmaz yardımcılarıyla birlikte mesaiye başlayacak. Jesus’un ilk hedefi, 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi’ne başlayacak olan Fenerbahçe’yi gruplara taşımak.

    Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul a geliyor #4


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