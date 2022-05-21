Jorge Jesus, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Portekiz basınında ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile 1+1 yıllık anlaştığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Jorge Jesus hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Portekiz gazetesi A Bola, teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerle anlaştığını duyurdu.

"1 sezonluk anlaşma sağlandı"

Gazetenin haberinde, "Fenerbahçe, Jorge Jesus'la 1 sezonluk anlaşma sağladı" denildi.

Haberde, "Fenerbahçe ile Jorge Jesus anlaştı. Jesus, Fenerbahçe'nin sezonu ikinci bitirmesini garantilemesinin ardından 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Türk ekibinin yöneticileriyle görüşen Jorge Jesus, anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus'a resmi olarak imza attırıp gelecek hafta basın önüne çıkarmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.

"Fenerbahçe beni bekliyor"

Deneyimli teknik adamın yakında İstanbul'a gelerek son pürüzleri de halletmesi bekleniyor.

Daha önce Brezilya basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Jesus, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." demişti.