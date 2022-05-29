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    Jorge Jesus, Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaştı

    Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus, sarı-lacivertliler ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Portekizli hoca ekibiyle birlikte 7.5 milyon euroya yakın kazanacak.
    • 29.05.2022 - 09:40
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    Jorge Jesus, Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaştı

    Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensipte anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcının, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağı öğrenildi.

    Tarafların şu an el sıkışmadığı tek konunun ise sözleşmenin süresiyle ilgili olduğu öğrenildi.

    Ancak, bu konuda da iki tarafın çok kısa sürede anlaşması ve sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

    Jorge Jesus, Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaştı #1

    Yıllık ücret konusunda da anlaşma sağlandı

    Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Jesus, yıllık ücret konusunda da anlaştı.

    Jesus ve ekibinin toplam kazancı 7.5 milyon euroyu bulacak. Sözleşmede başarı bonuslarına da yer verilecek.

     

    Jorge Jesus kimdir?

    24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Jorge Fernando Pinheiro Jesu, profesyonel futbol kariyerine 1973 yılında başladı. Sporting CP, Farense, Benfica Castelo Branco ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi.

    Teknik direktörlük kariyerine 1989 yılında Amora takımıyla başlayan Jorge Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Braga, Vitória Guimarães, Sporting CP, Benfica ve Flamengo takımlarını çalıştırdı.

    Jorge Jesus, Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaştı #2

    Jesus'un başarıları

    • Portekiz şampiyonluğu: 3 kez
    • Portekiz Lig Kupası: 6 kez
    • Brezilya Süper Kupası: 1 kez
    • Brezilya Kupası: 1 kez
    • Copa Libertadores: 1 kez
    • Sudamericana: 1 kez
    • Portekiz Süper Kupası: 2 kez
    • Suudi Arabistan Süper Kupası: 1 kez

    Jorge Jesus, Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaştı #3


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