Jorge Jesus İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu henüz netlik kazanmazken Jorge Jesus'la yapılan son görüşmenin ardından sözleşme konusunda yeni adımlar atıldığı ve Jesus'un İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerde gelecek sezon takımın başında olacak isim henüz açıklanmazken uzun süredir görüşmelerin devam ettiği Jorge Jesus'la sözleşme konusunda yeni adımlar atıldığı belirtildi.

Jorge Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique, deneyimli antrenörün Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştığına yönelik bir açıklama yapmış ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak sözler kullanmıştı.

Avukatı taraftarı heyecanlandırmıştı

Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jesus, Fenerbahçe’den teklif aldı ve sundukları projeyi daha iyi anlamak konusunda istekli. Bu konu dışında, tartışılması gereken bazı detaylar var ancak bu konu hakkında konuşamam." sözleriyle transfer ateşini yakmıştı.

Luis Miguel Henrique, Portekizli hocanın Türkiye dışında Güney Amerika’dan da teklif aldığını belirterek sürpriz bir imzaya da açık kapı bırakırken "Jorge, bugüne kadar hiç Milli Takım çalıştırmadı. O, günlük çalışmayı seven bir teknik direktör. Fenerbahçe, Türkiye’de şampiyonluğa oynayan bir kulüp ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Brezilya Milli Takımı, onun için kendisinin de söylediği gibi bir istisna olabilir” demişti.

Üçüncü görüşme yapıldı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus transfer henüz kesinleşmezken Portekizli teknik adam ile ilgili ülkesinin basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

O Jogo'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Portekizli teknik adam, internet üzerinden video konferans yöntemiyle üçüncü kez görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul’a gelecek

Görüşmede 2 yıllık sözleşme konusunda adımlar atılırken olumlu gitmesi üzerine Ali Koç, Jorge Jesus'u kulüp hakkında bilgi vermek için İstanbul'a davet etti.

Jorge Jesus, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek Fenerbahçe hakkında bilgi alacak.