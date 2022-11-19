Jorge Jesus'a Brezilya'dan talip var

Gavea News adlı internet sitesi ise ‘Jesus, Brezilya futboluyla ilgilenmeye devam ediyor ve Flamengo hayalini canlı tutuyor' vurgusunu yaptı.

Süper Lig 'de ve Avrupa'da zirvede yer alan Jorge Jesus'lu Fenerbahçe 'de gündem tecrübeli teknik direktörün sözleşmesi...

Sarı-lacivertli Yönetim, Portekizli çalıştırıcı ile yeni sözleşme yapmak için görüşmelere kısa süre içinde başlayacak.

İdareciler, tecrübeli çalıştırıcı ile uzun yıllar çalışmak istiyor. Görüşmeleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapacak.

Görüşmelerin başlamasına sayılı günler kala ise Brezilya basınında Jesus ile ilgili ilginç iki haber çıktı. Brezilya basınında yer alan iki haberin ortak noktası ise Flamengo... İşte o ilginç iddialar:

"Flamengo ile görüştüler"

Mundorubronegro adlı internet sitesi Youtuber Deco SRN'nin iddialarını haberleştirdi. Deco, haber kaynağından aldığı bilgiyi izleyicileri ile paylaştı. Flamengo'nun İkinci Başkanı Marcos Braz ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un menajeri Bruno Macedo'nun bir araya geldiğini iddia etti. Deco, haber kaynağından kendisine gelen mesajda neler yazdığını şu ifadelerle açıkladı: "Merhaba Deco. Sana önemli bir haberim olacak. Jorge Jesus'un menajeri Bruno Macedo Rio de Janeiro'ya geldi. Flamengo 2. Başkanı Marcos Braz onunla buluştu. Bu buluşmanın sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama gerçek şu ki gerçekten bir buluşma olmuş."





"Dorival Tite'nin yerine geçecek"

Gavea News adlı internet sitesi de ilginç bir habere imza attı. Haberde şu iddialara yer verildi; "Flamengo Teknik Direktörü Dorival Junior iyi bir sezonu geride bıraktı. Tecrübeli Teknik adamın Dünya Kupası'ndan sonra Tite'nin yerine geçmesi konusunda Brezilya federasyonunun radarına girdi. Flamengo yetkilileri, Dorival Junior'u kaybetmekten korkuyor."

Gazeteci Jorge Nicola'ya göre; "Jorge Jesus, Brezilya futboluyla ilgilenmeye devam ediyor ve Flamengo'ya dönüp Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanma hayalini canlı tutuyor. Jesus'a yakın olan kişiler, Jesus'un Flamengo'nun başına geçmek için Fenerbahçe'den ayrılacağını bildirdi."