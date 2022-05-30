Jorge Jesus'tan yerli oyuncular için rapor

Fenerbahçe'nin anlaştığı Portekizli hoca Jorge Jesus, yerli oyuncular için rapor hazırladı. Jesus Arda Güler'in yetenekleri üzerinde durdu.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus için resmi açıklama beklenirken bir yandan gelecek sezonun kadrosu da merak ediliyor. 2.5 aydır sarı-lacivertli takımı izleyen Portekizli teknik direktör özellikle takımın sahip olduğu zengin yerli havuzu ve potansiyelli yıldızları çok beğendi.

Başkan Ali Koç’la yapılan görüşmelerde de yerli oyuncuların potansiyeli ve yetenekleri hep konuşuldu. Başta Arda Güler olmak üzere İrfan Can, Mert Hakan ve Altay Bayındır gibi isimler ön plana çıktı. Ancak esas olarak Arda Güler’in yetenekleri üzerinde duruldu.

Arda Güler'in performansından etkilendi

Jesus’un da 17 yaşındaki yıldızın performansından, potansiyelinden etkilendiği ve gelecek vaat eden bir yıldız olarak gördüğü belirtildi. Başkan Ali Koç’un da Arda Güler’in yakaladığı çıkış ve mevcut potansiyelini tecrübeli teknik adama anlattığı kaydedildi.

Ayrıca son dönemde ilk 11’in değişilmezleri arasına giren İrfan Can ve Mert Hakan’ın orta sahadaki oyunları da dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, iki yönlü oynayabilen bu isimlerin yaşları itibariyle de en verimli dönemlerinde olduğunu kulübe iletti. Bir başka konuşulan isim de kaleci Altay Bayındır oldu.

"Altay Avrupa standartlarında"

Aynı zamanda Fenerbahçe’nin kaptanı olan Altay’ın Avrupa standartlarında bir kaleci olduğuna değinildi. Jorge Jesus tarafından bu potansiyelli isimlerin mutlaka kadroda olması gerektiği ve gelecek sezon ilk 11’de çok önemli olacakları vurgulandı.

Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor

Öte yandan sözleşmeleri uzatılan Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu hakkında da Jorge Jesus’un sık sık bilgilendirildiği öğrenildi. Jesus’un bu iki oyuncu için de olumlu yönde rapor verdiği aktarıldı.

Şubat ayından itibaren Fenerbahçe'yi izledi

Şubat ayından itibaren Fenerbahçe’yi izleyen Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye epeyce hakim durumda. Jesus’un yardımcılarının da takımı ve maçları izlediği bu nedenle herhangi bir adaptasyon sorununun olmayacağı bildirildi.

Portekizli teknik direktörün Başkan Ali Koç’la bu 2.5 aylık süre içerisinde hep iletişim kurduğu ve karşılıklı birbirlerine raporlar sundukları öğrenildi. Zaten kadronun eksikleri, güçlü yanları ve transfer ihtiyaçları da bu sayede şekillendi.

Arda için özel rapor

Son dönemde başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm futbol kamuoyunun gündeminde olan 17 yaşındaki Arda Güler konusunda Jorge Jesus’un da takibi bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; Genç orta sahanın yeteneklerinin farkında olan Jesus’un Arda’nın oynadığı maçları izlediği ve yardımcılarıyla beraber özel rapor hazırlandığı öğrenildi.