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    Jorge Jesus'tan yönetime: Sol bek istiyorum

    Jorge Jesus'tan yönetime: Sol bek istiyorum

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ferdi Kadıoğlu'nu farklı bir pozisyonda denemek istediği için yönetime sol bek istediğini iletti.
    • 28.06.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 15:20
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    Fenerbahçe'de sol bek transferi gündemde. Teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertli yönetime verdiği raporda, Ferdi Kadıoğlu'nu farklı mevkilerde denemeyi düşündüğü öğrenildi.

    Bu nedenle Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli yönetime "Sol bek transfer edelim" dediği belirtildi.

    Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin isteği doğrultusunda sol bek adayları için görüşmelere başladığı kaydedildi.

    Jorge Jesus tan yönetime: Sol bek istiyorum #1

    İlk aday Brezilya'dan

    Sar-lacivertlilerin gündemine aldığı isimler arasında Boavista forması giyen 22 yaşındaki Yanis Hamache ve Sao Paulo'da oynayan 21 yaşındaki Welington'un bulunduğu ifade edildi.

    Fenerbahçe'nin her iki kulüple de temasa geçtiği ancak Standart Liege'in de Welington'u kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

    Jorge Jesus tan yönetime: Sol bek istiyorum #2

    Yerlide aday Uğur Çiftçi

    Sarı-lacivertli takımda yerli sol bek adayı olarak ise Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi gündemde.

    Sivas ekibi, Uğur Çiftçi'nin sözleşmesini Haziran ayında 2027 yılına kadar uzatmıştı.

    Jorge Jesus tan yönetime: Sol bek istiyorum #3


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