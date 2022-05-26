Petrol
111.76
0.58%
Euro
17.5824
0.65%
Dolar
16.3858
0.13%
Altın
971.5
-0.33%
Borsa
2425
0.00%
Bitcoin
480.790
-1.24%
BTXN Coin
12.73
-4.85%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Jorge Jesus'un santrfor tercihi Alexander Sörloth

    Jorge Jesus'un santrfor tercihi Alexander Sörloth

    Fenerbahçe'nin takımın başına getirmeye çalıştığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Alexander Sörloth transferine onay verdi.
    • 26.05.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması için uğraştığı Portekizli Jorge Jesus, Benfica'da birlikte çalıştığı Cardozo ile benzer özelliklere sahip Alexander Sörloth'u kadrosunda görmek istiyor.

    Jesus'un transferi için onay verdiği yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

    Sarı-lacivertli takımda yeni hafta ile birlikte teknik direktör olarak Jorge Jesus'un resmen açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla transfer çalışmaları da Jesus'un onayı ile yapılıyor.

    Jorge Jesus un santrfor tercihi Alexander Sörloth #1

    "Jesus'un yeni Cardozo'su"

    Milliyet gazetesinin haberine göre; transfer gerçekleşirse yeni golcü, Oscar Cardozo etkisi yapabilir.

    Jesus, Benfica'da başarılı olduğu dönemlerde Cardozo ile çalışmış ve bu futbolcudan önemli katkılar almıştı. Transfer edilmesi düşünülen golcü oyuncu, Cardozo ile benzerliklere sahip.

    Jorge Jesus, Benfica'da birlikte çalıştığı Cardozo ile benzer özelliklere sahip Sörloth'u kadrosunda görmek istiyor. Norveçli yıldız, Süper Lig'de 2 yıl önce gol kralı olması nedeniyle de listenin ilk sırasında yer alıyor.

    Bunların başında fiziksel özellikleri geliyor. Cardozo 1.93, Sörloth 1.95 boyunda. Pivot santrafor özelliklerinde bir golcü ile başarılı sonuçlar alan Jesus benzer bir başarıyı sarı-lacivertliler ile de yakalamak için buna yönelik planlar yapıyor. Ayrıca iki futbolcunun gol ve kafa vuruşları da oldukça etkili.

    Jorge Jesus un santrfor tercihi Alexander Sörloth #2

    Görüşmeler sürüyor

    Sörloth'un ilk sırada yer almasının sebebi Süper Lig'de başarıyı yakalaması olarak gösteriliyor. Trabzonspor forması ile 2 yıl önce 24 gole imza atıp gol kralı olan Norveçli, sonraki kulüplerinde bu performansın uzağında kaldı.

    Sörloth gibi kariyerli isimlerin Süper Lig tecrübesi olmaması yönetim için bir risk oluşturdu. Bu nedenle daha garanti olduğu düşünülen Sörloth'da karar kılındı.

    Bonservisi RB Leipzig'de bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edildi.

    Jorge Jesus un santrfor tercihi Alexander Sörloth #3


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Guti Hernandez'den Trabzonspor itirafı
    Futbol

    Guti Hernandez'den Trabzonspor itirafı

    Zonguldak'ta hatalı teşhis iddiası: Çocuğun testislerinden biri alındı
    Sağlık

    Zonguldak'ta hatalı teşhis iddiası: Çocuğun testislerinden biri alındı

    Görüş Bildir