Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Nicolo Zaniolo'ya talip oldu Fenerbahçe'den ayrılan ve Al Hilal'ın yeni teknik direktörü olan Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun adı sık sık Avrupa'nın dev takımlarıyla anılıyor.

Ülkesi İtalya'dan teklifler alan yıldız futbolcuya bu kez Suudi Arabistan ekibi talip oldu.

Jesus kadroda görmek istiyor

Sarı-kırmızılı takımda 30 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan futbolcu için Fenerbahçe'ye veda eden Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal kulübü harekete geçti.

Jesus'un kadroda görmek istemesi nedeniyle Suudi Arabistan ekibi, Zaniolo için kesenin ağzını açtı. Serbest kalma bedelini Galatasaray'a ödemeye hazır olan Al Hilal, İtalyan oyuncuya da astronomik teklifte bulundu.

Yıllık 30 milyon euro maaş verilecek

İtalyanların ünlü gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Al Hilal'in Zaniolo için yıllık 30 milyon eurodan 4 yıllık 120 milyon euroyu bulan teklifte bulundu.

Habere göre Nicolo Zaniolo bu transfere yüksek maaş nedeniyle yeşil ışıl yakabilir.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile 11 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.